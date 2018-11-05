Gce A-level Sonuçları İle Kayıt Yaptıran Kktc Liselerinden Mezun, İlk 10 Öğrenciye Başarı Bursu Verilecek

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı, Gce A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun, ilk 10 öğrenciye başarı bursu adaylarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, KKTC liselerinden mezun, KKTC yurttaşı, öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran KKTC liselerinden mezun, ilk 10 öğrenciye başarı bursu verileceği belirtildi.

Listeye, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceği kaydedildi.

Burs Tüzüğü’nün 11’inci maddesinin 10’uncu fıkrası gereği hazırlık sınıfında öğrenim görenler, hazırlık sınıfı süresince burs alamaz.

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