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GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ TÖRENLERLE ANILDI

GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ TÖRENLERLE ANILDI

19 Mart 2018 Pazartesi 14:39
GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ TÖRENLERLE ANILDI
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GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ TÖRENLERLE ANILDI

 Gaziveren ve Çamlıköy’de 1974 ve 1964 yıllarında şehit düşenler, Gaziveren Şehitler anıtı ve Çamlıköy’de Emin İzzet Anıtı önünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenlere Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri, vatandaşlar ve şehitlerin aileleri katıldı.

Törenlerde, anıtların önlerine çelenkler konuldu, saygı atışı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, bazı öğrenciler şiir okudu.

TÖRE

Zorlu Töre, Gaziveren’deki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Rum zihniyetinin hiç değişmediğini, Rumlarına halen adayı Helen yapma düşüncesinde olduklarını söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Helenizm’in esas alınmadığı bir anlaşmaya imza atmayacağı açıklamalarında bulunduğunu belirten Töre, “Barış olacak diye çocukların özgürlük ve güvenliği tehlikeye atılmamalıdır” dedi.

YÜCELEN

Gaziveren Muhtarlığı adına konuşan şehit çocuğu Hüseyin Yücelten ise Gaziveren’de 1964’te sergilenen mücadelenin ancak Türk milleti tarafından sergilenebilecek bir mücadele olduğunu kaydetti.

İngiliz ve Türk Mukavemet Teşkilatı arşivlerindeki bazı belgelerin halkın bilgisine sunulmasıyla pek çok gerçeğin de su yüzüne çıkmaya başladığını kaydeden Yücelten, bahse konu belgelerde Gaziveren’de Kıbrıs Türk tarafında 150 mücahide, av tüfekleri hariç 25 silah düştüğünü, Gaziveren’e bir Rum tugayı ve iki Yunan piyade bölüğü ile saldırıya geçildiğinin belirtildiğini kaydetti.

Yücelten, çatışmalarda başından yaralanan ancak yaşamını yıllar sonra kaybeden Sadrettin’in de şehit olarak kabul edilmediğini ancak Gaziverenlilerin gönlünde bir şehit olduğunu kaydetti.

KAYMAKAMLIK 

Lefke Kaymakamlığı adına Övgü Solyalı tarafından okunan yazıda, 1964 Gaziveren direnişinin bir yiğitlik destanı, bir direniş öyküsü olduğu, Gaziveren’deki mücahitlerin hiçbir yerden destek almadan büyük bir mücadele verdiği kaydedildi.

Solyalı, 1964’teki direnişin 1974’te de verildiği belirtildi.

ÇAMLIKÖY’DEKİ TÖREN

Zorlu Töre, Çamlıköy’deki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve egemenliğini, şehitlere, gazilere, Mehmetçiğe borçlu olduğunu kaydetti.

Töre, Türkiye olmadan bu topraklarda özgürce yaşamaya devam etmenin mümkün olmadığını, Kıbrıs Rum kesimindeki okullarda ENOSİS’in okutulduğu ve canlı tutulduğunu kaydetti. 

ÇORBA

Çamlıköy’de konuşan, Lefke İstiklal İlkokulu Müdür Vekili İpek Çorba, Kıbrıs Türk toplumunun  her zaman özgür olarak yaşamasını bildiğini ve asla özgürlüğünden ödün vermediğini kaydetti.

Çorba, 60 kişilik mücahit gücünün savunduğu Çamlıköy’e, 400 kişilik Rum gücünün saldırdığını, sınırlı imkânlara rağmen mücahitlerin yiğitçe mücadele verdiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Çamlıköy’de Emin İzzet AnıtıGaziveren Şehitler Anıtı
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