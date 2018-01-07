banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957
“İş Verin Çalışayım”
“İş Verin Çalışayım”
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
Ani Ölüm
Ani Ölüm
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
Uyuşturucuya Liz’den Vize Yok
banner256
Flaş Haber
“İş Verin Çalışayım”
Kapat

Gaziveren'de UFO Heyecanı

Gaziveren'de UFO Heyecanı

07 Ocak 2018 Pazar 09:23
Gaziveren'de UFO Heyecanı
banner238

Geçtiğimiz perşembe günü Gaziveren'de görülen UFO heyecan yarattı.
Afrodit Sahil Sitesi yakınlarında gökyüzünde beliren ve gayet net görülen nesne görenleri hayrete düşürdü.


Gökyüzünde açık mavi renklerde görülen nesne görenleri hayrete düşürdü.
Vatandaşlar gökyüzündeki nesneyi UFO olarak tanımladı ve renginin mavi olmasının nedeninin de saçtığı ışık olduğunu iddia etti.
Bilimsel bir açıklaması olmayan UFO'lar bilim dünyasını karıştırmaya devam ediyor.
Ülkemizde de birkaç kez görüldüğü söylenen UFO'lar küçük heyecanlar yaratmaya devam ediyor.

Son Güncelleme: 07.01.2018 10:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İş Verin Çalışayım”
“İş Verin Çalışayım”
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
3 Yılda 223 Çocuk Suçlu
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI
KOOPBANK’IN IPHONE X TALİHLİLERİ TELEFONLARINI ALDI

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim