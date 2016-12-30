GAZİMAĞUSALILAR 2017 ’YE NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA RAST GRUBUYLA GİRECEK

Gazimağusa Belediyesi, bu yıl da hazırladığı yeni yıl programı ile 2017 yılını karşılamaya hazırlanıyor. Ülkemizin sevilen gruplarından Rast’ın sahneye çıkacağı Namık Kemal Meydanı’nda Gazimağusalılar yeni yıl heyecanını yaşayacak.





31 Aralık Cumartesi saat 20:30’dan itibaren Namık Kemal Meydanı’nda DJ Nami’nin eğlenceli müzikleriyle başlayacak programda, 22:30’dan itibaren meydan müdavimleri yeni yıla ülkemizin başarılı gruplarından Rast konseriyle girecek. Yeni yılın ilk anlarında Maraş MGA ile eş zamanlı olarak Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak havai fişek gösterileri Gazimağusa semalarını aydınlanırken 2016 uğurlanıp 2017 karşılanacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yeni yılla ilgili yaptığı açıklamada, insanlığın beklentilerini karşılamaktan öte acıların ve ölümlerin yaşandığı bir yıl olan 2016’nın geride kalmak üzere olduğunu ifade ederek, yeni yılın hem ülkemize hem Türkiye’ye hem de bir parçası olduğumuz orta doğuya barış ve istikrarı getirecek, hiçbir çocuğun, gencin ve insanın acı çekmediği bir yıl olmasını canı gönülden beklediğini kaydetti. Gazimağusa Belediyesi’nin sosyal gelişiminin artırılması ve çevrenin daha iyi olması için çalıştığını, belediye açısından 2016’yı icraat yılı olarak geçirdiklerini, halkın layık olduğu hizmeti alması için yeni yılda da yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

“Ancak bizlerin Gazimağusa’mız için verdiğimiz uğraşın ötesinde ülkemizin de daha refah bir yer haline gelmesi ve en genelde ulus olarak yaşadığımız tüm acıların eski yılda kalması temennimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum” diyen Başkan Arter, yeni yıl akşamı yaşanacak sevinç ve coşkunun yıl boyunca sürmesi temennisinde bulundu.

Başkan Arter, hazırladıkları organizasyonla herşeye rağmen halkın yeni yılı eğlenceli bir şekilde karşılamasını istediklerini ifade ederek, yeni yılın genelde tüm insanlığa, özelde tüm vatandaşlarımıza, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini ve sıkıntının olmadığı refah yılı olmasını diledi.