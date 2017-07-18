FLAŞ HABER

Magandalar Yakalandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Temmuz 2017 Salı 12:12

Gazimağusa’daki Festival Porto Rico'lu Ünlü Gitarist JosÉ Felician Konseri İle Sona Eriyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano konseri ile sona eriyor.

Gazimağusa'daki Festival Porto Rico'lu Ünlü Gitarist JosÉ Felician Konseri İle Sona Eriyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano konseri ile sona eriyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1-19 Temmuz tarihleri arasında dünya çapında sanatçıların yanı sıra, Türkiye ve ülke sanatçıların katılımlarıyla 11 farklı etkinlikte çok sayıda kişinin buluşma noktası olan festivalde 70'li yıllardan bugüne gönüllerde taht kuran ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano, saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da sahne alacak.

21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam sahneye çıkan Türk Dünyasının sevilen gruplarından İpek Yolu Orkestrası ile gitarist, besteci, eğitmen kimliklerini yüksek seviyede birleştiren Bekir Küçükay, Othello Kalesi’ni dolduran dinleyicilere dünya klasiklerinin resitalini sundu.

Telsim Vodafone, Notherland, Kıbrıs Türk Petrolleri, vakıflar bankası, City Mall, Akol İnşaat, Erbatu İnşaat, ekor, Evolve Park’ın sponsor olduğu Abradakabra Medya, PR Plus’ın katkılarıyla gerçekleşen Festival kapsamında bu akşam  Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu festival seyircileri ile buluşacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U KABUL ETTİ ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...
9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI! 9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI!
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını Kabul Etti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Türk Yıldızlarını...
Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri çekiyoruz Denktaş: Demokrat Parti olarak desteğimizi geri...
Trafik Kazası... Trafik Kazası...
Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı Dürüst Mersin’de
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

ARTER TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ DUİSEN KASSEİNOV’U...

Haberi Oku