Gazimağusa’daki Festival Porto Rico'lu Ünlü Gitarist JosÉ Felician Konseri İle Sona Eriyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano konseri ile sona eriyor.

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat ve Turizm Festivali yarın Porto Rico'lu ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano konseri ile sona eriyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 1-19 Temmuz tarihleri arasında dünya çapında sanatçıların yanı sıra, Türkiye ve ülke sanatçıların katılımlarıyla 11 farklı etkinlikte çok sayıda kişinin buluşma noktası olan festivalde 70'li yıllardan bugüne gönüllerde taht kuran ünlü gitarist ve şarkıcı José Feliciano, saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro'da sahne alacak.

21. Uluslararası Mağusa Kültür- Sanat ve Turizm Festivali kapsamında dün akşam sahneye çıkan Türk Dünyasının sevilen gruplarından İpek Yolu Orkestrası ile gitarist, besteci, eğitmen kimliklerini yüksek seviyede birleştiren Bekir Küçükay, Othello Kalesi’ni dolduran dinleyicilere dünya klasiklerinin resitalini sundu.

Telsim Vodafone, Notherland, Kıbrıs Türk Petrolleri, vakıflar bankası, City Mall, Akol İnşaat, Erbatu İnşaat, ekor, Evolve Park’ın sponsor olduğu Abradakabra Medya, PR Plus’ın katkılarıyla gerçekleşen Festival kapsamında bu akşam Mehmet Ali Sanlıkol ve grubu festival seyircileri ile buluşacak.