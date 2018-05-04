Gazimağusa’daki ekolojik sorunlarla mücadele için yol haritası belirlendi

Sivil toplum örgütü Bağımsızlı Yolu tarafından, Gazimağusa’daki bazı ekolojik sorunlarla mücadeleye yönelik düzenlenen halka açık toplantıda, yol haritası belirlendi.



Bağımsızlı Yolu adına yapılan yazılı açıklamada, çarpık kentleşme ve Ayluga Göleti civarında gerçekleştirilen ekolojik tahribatlarla ilgili dün Mağusa’da Khora Kitap’ta yapılan toplantıda, mücadele konusunda yol haritası belirlendi.



Toplantıya, Toplumcu Demokrasi Partisi, Gümrük Çalışanları Sendikası ve Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği temsilcileri de katıldı.



