Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Kasım 2017 Çarşamba 15:17

GAZİMAĞUSA’DA ZAFER ANITI ÖNÜNDE VE İSMET İNÖNÜ BULVARINDA TÖREN DÜZENLENDİ

KKTC’nin kuruluş yıldönümü Gazimağusa’da da kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlendi.

GAZİMAĞUSA'DA ZAFER ANITI ÖNÜNDE VE İSMET İNÖNÜ BULVARINDA TÖREN DÜZENLENDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
GAZİMAĞUSA’DA ZAFER ANITI ÖNÜNDE VE İSMET İNÖNÜ BULVARINDA TÖREN DÜZENLENDİ
KKTC’nin kuruluş yıldönümü Gazimağusa’da da kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde Zafer Anıtı önü ve İsmet İnönü Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Törenlere Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temsilciler de katıldı.

Zafer Anıtı’ndaki törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İsmet İnönü Bulvarındaki törende, Kaymakam Acı, Belediye Başkanı Arter ve GKK temsilcisi tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı, ardından İstiklal marşı okundu, halk dansları gösterisi sunuldu, mehteran takımı gösteri yaptı. Tören geçit resmiyle son buldu.

ÖZÇELİK

Gazimağusa Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Burak Özçelik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Cumhuriyetin kazandırdığı değerlere sahip çıktıkça, demokrasimizin sınırlarını genişlettikçe, daha ileri bir toplum olma adına adımlar atacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin varlığı Kıbrıslı Türklerin bu adadaki varlığının en önemli dayanağıdır ” dedi.

Özçelik, “Karşımda çağdaş, ilerici, laikliğe yürekten bağlı, kadın erkek eşitliğini sağlamış özgür bir toplum görüyorum, çünkü öğretmenler olarak da amacımız öğrencilerimizi Cumhuriyetimizin bu değerlerine sahip çıkan ve onları geliştiren bireyler olarak yetiştirebilmektir” şeklinde konuştu.

İLKAN

GKK 4’üncü Piyade Komutanlığı’ndan Muharebe Binbaşı Hüseyin İlkan yaptığı konuşmada, “Bu Cumhuriyet Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin nişanesidir” dedi.

İlkan, İngiliz sömürge idaresinin ardından Rumların her tür baskı, zulüm, saldırı ve ambargolarına rağmen Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan’ın maddi ve manevi desteği ile azim ve kararlılıkla canı ve kanı pahasına özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinden Fidan Özkoparan, Cansu Başaran, Gülsel Bayraktar ve Barış Baha Bükel, Bağımsızlık Marşı’nı okudu.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku