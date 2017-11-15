GAZİMAĞUSA’DA ZAFER ANITI ÖNÜNDE VE İSMET İNÖNÜ BULVARINDA TÖREN DÜZENLENDİ



Törenlere Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan temsilciler de katıldı.Zafer Anıtı’ndaki törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.İsmet İnönü Bulvarındaki törende, Kaymakam Acı, Belediye Başkanı Arter ve GKK temsilcisi tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı, ardından İstiklal marşı okundu, halk dansları gösterisi sunuldu, mehteran takımı gösteri yaptı. Tören geçit resmiyle son buldu.Gazimağusa Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Burak Özçelik, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Cumhuriyetin kazandırdığı değerlere sahip çıktıkça, demokrasimizin sınırlarını genişlettikçe, daha ileri bir toplum olma adına adımlar atacağımıza inanıyorum. Cumhuriyetimizin varlığı Kıbrıslı Türklerin bu adadaki varlığının en önemli dayanağıdır ” dedi.Özçelik, “Karşımda çağdaş, ilerici, laikliğe yürekten bağlı, kadın erkek eşitliğini sağlamış özgür bir toplum görüyorum, çünkü öğretmenler olarak da amacımız öğrencilerimizi Cumhuriyetimizin bu değerlerine sahip çıkan ve onları geliştiren bireyler olarak yetiştirebilmektir” şeklinde konuştu.GKK 4’üncü Piyade Komutanlığı’ndan Muharebe Binbaşı Hüseyin İlkan yaptığı konuşmada, “Bu Cumhuriyet Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin nişanesidir” dedi.İlkan, İngiliz sömürge idaresinin ardından Rumların her tür baskı, zulüm, saldırı ve ambargolarına rağmen Kıbrıs Türkü’nün, Anavatan’ın maddi ve manevi desteği ile azim ve kararlılıkla canı ve kanı pahasına özgürlük mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencilerinden Fidan Özkoparan, Cansu Başaran, Gülsel Bayraktar ve Barış Baha Bükel, Bağımsızlık Marşı’nı okudu.