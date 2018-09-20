Gazimağusa’da Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Gazimağusa’da yarın bazı bölgelerde 09.00-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amiri Yücem Özgener’in verdiği bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Devlet Hastanesi karşısı Kına Sokak, Yemeni Sokak, Avlu Sokak ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.



Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.