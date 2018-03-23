GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gazimağusa’da, dün, bir tır parkı içerisinde, O.Ö.’nün (E-58) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulundu.

Yürütülen soruşturmada Güvercinlik’te bir arazide saklanmış 45 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde daha bulunarak, O.Ö’yle birlikte ilgisi görülen Ü.A. (E-46), Ş.A. (K-46) ve M.Ş. (K-19) tutuklandı.