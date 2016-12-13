GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntısı içeren 12 adet sigara izmariti tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUYA 5 TUTUKLAMA

Gazimağusa’da bir evde yapılan aramada 6 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kalıntısı içeren 12 adet sigara izmariti tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 01.00 sıralarında Gazimağusa'da A.O.Ç.ye (E-20) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 6 gram ağırlığında madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 12 adet ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare alındı.

A.O.Ç. ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.B. (E-28), K.Ç. (E-21), D.Ş. (E-20) ve M.A.E. (E-20) tutuklandı.