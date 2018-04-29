Gazimağusa’da Uyuşturucu

Gazimağusa’da dün 12.15-13.00 saatleri arasında C.Ö’nün (E-36) evinde yapılan aramada 20 “Extacy” türü uyuşturucu hap, yaklaşık 4 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulundu.