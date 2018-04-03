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GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR

GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR

03 Nisan 2018 Salı 17:23
GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR
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GAZİMAĞUSA’DA ULUÇAM YOLU ASFALTLANIYOR

Gazimağusa Belediyesi’nin Sakarya ve Dumlupınar Mahallelerinde devam eden 10 bin tonluk Asfalt Yol Yapım Projesi kapsamında Uluçam Yolu’na bugün asfalt döküldü. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Uluçam Yolu’nu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü. Üstlenici firma olarak Uçanok Emlak ve İnşaat Şirketi’nin yürüttüğü projede, Sakarya Mahallesi’nde bozuk olan yollardaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt dökümü yapılırken, hiç asfaltı olmayan yollara ise önce drenaj hattı döşenerek ardından asfalt dökümü yapılıyor.

Uluçam Yolu’nu drenaj hattı döşeyerek Mustafa kemal Bulvarı’ndaki ana drenaj hattına bağlayan ekipler, yoldaki eski ve bozulmuş asfaltının kaldırma işlemi yaptıktan sonra, drenaj hattı döşedi ve asfalt dökümüne geçti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, istikrarlı şekilde yapılması gereken çalışmalardan olan yol tamiratlarının belediyelerin asli görevleri arasında olduğunu ifade ederek, “hem altyapı hem drenaj çalışması da yaparak asfalt döktüğümüz yolu kaldırım çalışması da yaparak tamamlayacağız“dedi. 

Uluçam Yolu’nun İsmet İnönü Bulvarı ile Lefkoşa Yolu’nu birbirine bağlayan ve trafikte alternatif güzergâh olan yolun kendileri için önemli bir yol olduğunu belirten Arter, çalışmaları yapan ekiplere teşekkür ett

Son Güncelleme: 03.04.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
Uluçam YoluSakarya Ve Dumlupınar MahalleleriGazimağusa Belediyesi
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