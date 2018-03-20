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GAZİMAĞUSA’DA SAHTECİLİK

GAZİMAĞUSA’DA SAHTECİLİK

20 Mart 2018 Salı 15:08
GAZİMAĞUSA’DA SAHTECİLİK
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GAZİMAĞUSA’DA SAHTECİLİK 

Gazimağusa’da faaliyet gösteren telefon satışı yapan bir iş yerine şubat ayı içerisinde giden B.T.(K-32) başka bir şahsa teslim etmek üzere aldığı 4 bin 916 TL değerindeki Samsung Note 8 marka telefonu söz konusu şahsa teslim etmemesine rağmen teslim ettiğine dair sahte olarak hazırladığı taahhüt evrakını konu iş yerine vererek tedavüle sürdü. 

Yapılan ileri soruşturmada, B.T’nin söz konusu telefonu Gazimağusa’da Y.G.’ye (E-55) değerinin altında sattığı tespit edildi. 

B.T. ve Y.G. tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

Son Güncelleme: 20.03.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
Sahte Evrak Belgeledi
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