Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!

SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
POLİS DİKKATLİ OLUNMASI UYARISINDA BULUNDU
Gazimağusa’da iki faklı iş yerinde yapılan alışverişte tedavüle sürülen sahte banknotların tespiti üzerine polisin yaptığı soruşturmada, sahte 100 ve 200 TL’lik banknotlar ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Açıklamada, A.A.(E-17) ve C.A.(K-33)’nın 22 Haziran’da Lemar isimli iş yerinde, C.A.’nın ise dün Önder AVM’de yapmış olduğu alış verişe karşılık toplamda 3 adet sahte 200 TL’lik banknotla ödeme yaptığı, bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta ve üzerlerinde yapılan aramada 6 adet 200 TL’lik ve 3 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildiği kaydedildi.
Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.