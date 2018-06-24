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Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!
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Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!

SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!

SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

24 Haziran 2018 Pazar 12:12
Gazimağusa’da Sahte 100 ve 200 TL’lik Banknot Ele Geçirildi!


SAHTE PARA TEDAVÜLE SÜRMEKTEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

POLİS DİKKATLİ OLUNMASI UYARISINDA BULUNDU
Gazimağusa’da iki faklı iş yerinde yapılan alışverişte tedavüle sürülen sahte banknotların tespiti üzerine polisin yaptığı soruşturmada, sahte 100 ve 200 TL’lik banknotlar ele geçirildiği ve olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığı açıklandı.

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Vatandaşın sahte banknotlar konusunda dikkatli olması uyarısında bulunan polis, tedavüle sürülen sahte 200 TL’lik banknotların seri numaralarının D 252736815, D 252 736850, D 252 736855, D 252 736851, D 252 736856, D 252736817, C 411840511, C 411848519, C 411881552; sahte 100 TL’lik sahte banknotların seri numaralarının ise C 885532721, C 885 542 731 ve C 885 556 745 olduğunu belirtti.

Açıklamada, A.A.(E-17) ve C.A.(K-33)’nın 22 Haziran’da Lemar isimli iş yerinde, C.A.’nın ise dün Önder AVM’de yapmış olduğu alış verişe karşılık toplamda 3 adet sahte 200 TL’lik banknotla ödeme yaptığı, bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta ve üzerlerinde yapılan aramada 6 adet 200 TL’lik ve 3 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildiği kaydedildi.

Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 16:07
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