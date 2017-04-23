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23 Nisan 2017 Pazar 06:39

Gazimağusa’da Ölümlü Trafik Kazası...

Gazimağusa'da Ölümlü Trafik Kazası...
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EMRAH BEKTAŞ, GAZİMAĞUSA’DA BU SABAH MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Emrah Bektaş (E-30) adlı kişi, Gazimağusa’da bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Emrah Bektaş’ın, yönetimindeki EM 274 plakalı salon araç ile saat 05.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden Anıt Çemberi’ne doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada çembere geldiği anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın bordür taşlarına çarpıp takla attığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücünün ağır yaralanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 06.20’de yaşamını yitirdiğini bildiren polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.





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