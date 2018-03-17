GAZİMAĞUSA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Gazimağusa’da bugün meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza; saat 11.00 sıralarında, eski Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Mustafa Yaman (E-39), yönetimindeki LP 817 Z plakalı kiralık araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Ten Ten Ltd. önlerine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu kullandığı aracın yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Hüseyin Cahit Arten (E-72) yönetimindeki LB 595 plakalı aracın önünü tıkaması nedeniyle iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi.



Kazada hafif yaralanan LP 817 Z plakalı araç sürücüsü Mustafa Yaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Yaman (K-38), Elif Ela Yaman (K-7), Fatma Eylül Yaman (K-11) ve LB 595 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nilgün Arten (K-65) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavileri sonrasında kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.