Gazimağusa'da Korkutan Yangın

Nafi Asova isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen yardımcı evde yangın çıktı.



Akşam saatlerinde başlayan yangında Asova'ya ait yardımcı ev birden bire alevlerin arasında kaldı.



Olay yerindeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Rüzgarın etkisiyle alevler bir anda yayıldı.Ev sahipleri yanan evlerini görünce fenalık geçirdi.



Yangın sebebi hakkında net bir bilgi elde edilemezken,yangını sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.Mahalle sakinlerini korkutan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.