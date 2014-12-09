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Gazimağusa'da Korkutan Yangın

Gazimağusa Dumlupınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Gazimağusa'da Korkutan Yangın

Gazimağusa Dumlupınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

09 Aralık 2014 Salı 09:34
Gazimağusa'da Korkutan Yangın
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 Nafi Asova isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen yardımcı evde yangın çıktı. 

Akşam saatlerinde başlayan yangında Asova'ya ait yardımcı ev birden bire alevlerin arasında kaldı.

Olay yerindeki görgü tanıklarından alınan  bilgiye göre, Rüzgarın etkisiyle alevler bir anda yayıldı.Ev sahipleri yanan evlerini görünce fenalık geçirdi.

Yangın sebebi hakkında net bir bilgi elde edilemezken,yangını sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.Mahalle sakinlerini korkutan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 09.12.2014 09:46
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ManşetGazimağusa Yangın
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