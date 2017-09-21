Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı Düzenlenmesine Başlanıyor

Gazimağusa Belediyesi, Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nı günün koşullarına uygun hale getirecek ve çağdaş standartlara kavuşturacak projenin birinci etabına yakında başlanacağını açıkladı.

Gazimağusa Belediyesi’nde İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi trafik düzenlemeleri konusunda geniş çaplı toplantı yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediye meclis üyeleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü, Karayolları Dairesi ve ilgili firma yetkililerinin katıldığı Trafik Komisyonu toplantısında projenin ilk etap çalışmalarının yapılacağı Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki bölgenin trafik düzenlemesi konuşuldu.

Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı’nı günün koşullarının gerisinde kalan görüntüden kurtaracak ve bütünüyle çağdaş standartlara kavuşturacak İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin 1. Etap inşasına yakında başlanacak. Proje, 3 milyon 412 bin 298 TL maliyetle hayata geçirilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kentin kalitesini ve standardını yükseltmek için son derece önem verdikleri projenin Anıt Çemberi’nden hastaneye kadar giden caddede özellikle DAÜ’den dolayı çok hareketlilik olduğu ifade ederek, düzenlemeyle caddenin daha bayındır hale geleceğini ve fonksiyonel olarak daha kullanışlı olacağını ifade etti.

Gazimağusa’nın söz konusu projeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Arter, projenin bu hafta hayata geçirileceğini kaydetti.

İlk etapta en yoğun bölge olan Polatpaşa Camii ile DAÜ arasının yapılacağını kaydeden Arter, ikinci etapta Anıt Çemberi ile Polatpaşa Camii arasının, üçüncü etapta ise DAÜ ile hastane arasının yapılacağını kaydetti.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı da, söz konusu projenin trafiğin rahatlaması açısından son derece önemli olduğunu, trafikte sıkıntının yaşandığı diğer noktalarda da çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.



