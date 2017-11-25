Gazimağusa’da İş Kazası!

Gazimağusa Salamis Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan iki işçi yaralandı.
5 metrelik inşaat çukurunun üst kısmında toprağın içindeki beton blokların çökmesi sonucunda, inşaat iskelesinde bulunan Bangladeş uyruklu Jahid Lakuria (E-27) ve Monir İslam (E-34) adındaki iki işçi 2.5 metre yükseklikten aşağı atladı ve yaralandı.
Yaralanan işçiler önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.
Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Havadis