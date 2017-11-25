Gazimağusa’da İş Kazası!



Gazimağusa Salamis Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan iki işçi yaralandı.5 metrelik inşaat çukurunun üst kısmında toprağın içindeki beton blokların çökmesi sonucunda, inşaat iskelesinde bulunan Bangladeş uyruklu Jahid Lakuria (E-27) ve Monir İslam (E-34) adındaki iki işçi 2.5 metre yükseklikten aşağı atladı ve yaralandı.Yaralanan işçiler önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.Polisin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.Havadis