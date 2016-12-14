Gazimağusa’da İmar Planı Hazırlığı Başladı

ARTER: “İMAR PLANI SAYESİNDE ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNİ SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR ŞEKİLDE PLANLAYACAĞIZ”

Gazimağusa Belediyesi’nin, turizm ve üniversite kenti olan Gazimağusa’da çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi ve planlı gelişimin sağlanması için İmar Planı hazırlanması çalışmalarına başladığı belirtildi.

55/1989 sayılı İmar Yasası uyarınca Şehir Planlama Dairesi önderliğinde, Gazimağusa Belediyesi‘nin katılımıyla oluşturulan ortak çalışma ekibi tarafından yürütülen ve ilgili kurumlar ve halkın aktif katılımıyla da pekiştirilecek çalışmalar sonucunda Gazimağusa’nın imar geleceği, kurallara bağlı olarak planlı bir şekilde şekillendirilecek.

5 NOKTAYA ÖNERİ KUTULARI

Gazimağusa Belediyesi’nin açıklamasına göre, öncelikli olarak halkın görüşlerinin alınması için Anıt Çemberi, Mağusa içi Lala Mustafa Paşa Cami Önü, Maraş - Kombos Meydanı, İsmet İnönü Caddesi - Salamis Yolu - MGA Binası Yanı, İsmet İnönü Caddesi - Salamis Yolu - Coffeemania yanı olmak üzere 5 noktaya “İmar Planı öneri kutuları” yerleştirildi.

Gazimağusalılar yaşadıkları çevreye ilişkin imar şikayetlerini, planlamaya yönelik beklentilerini ve görüşlerini 21 Aralık’a kadar bu kutularla zarflı bir şekilde atılarak Gazimağusa Belediyesi’ne ulaştırabilecek.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Gazimağusa’nın bir turizm ve üniversite kenti olması gerekirken çarpık yapılaşma nedeniyle bu noktaya ulaşamadığını ifade ederek, “Bu nedenle ilgili kurumların katılımıyla devam eden çalışmalar sonucunda oluşturulacak imar planı sayesinde şehrimizin geleceğini sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde planlayacağız” dedi.

Arter, Şehir Planlama Dairesi ve belediye yetkililerinin oluşturduğu ortak çalışma ekibi tarafından yürütülen çalışmalara halkın ve ilgili kurumların da katılımının sağlanmasının önemli olduğu için bu yönde de çalışacaklarını ifade etti.

İsmail Arter, yoğun sorunları bulunan bölgelerin öncelikli ele alınacağını kaydederek, çalışmalar sonucunda, binalar, otopark alanları, park alanları, kamuya açık alanlar, konut alanı yoğunluğu, yeni yol, açık alan otopark alanları için rezerve alanlar, sanayi, ticaret, eğitim alanları, yönetsel bina alanları, sosyal ve kültürel tesislerin yapılacağı bölgelerin kurallara bağlı olacağını söyledi.