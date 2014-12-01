Gazimağusa'da Hava Tüfeği İle Vahşet



Gazimağusa'da bir kişinin hava tüfeği ile kedileri vurduğu iddiası tüm hayvan severleri çıldırttı. Sosyal medyada paylaşılan resimlerde bir kedinin hava tüfeği ile vurulduğunu iddia eden kişinin resimleri facebook üzerinden paylaşması bir çok insanın tepkisini çekti. Bu insanlık dışı vahşeti yapanın ismi henüz açıklanmadı. Vuran kişinin ambulans şöförünün oğlu olduğu iddiası hayvan severleri çileden çıkarttı. Hayvan severlerin tepkisi merak ediliyor..























