GAZİMAĞUSA’DA "ESARETTEN ÖZGÜRLÜĞE" OYUNU SAHNELENDİ

Gazimağusa Belediyesi’nin (GMB) 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatro severlerle buluşturduğu Tiyatro AŞHK’nin“Esaretten Özgürlüğe” oyunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma mücadelesini sahneye aktardı.



GMB’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dün akşam sahnelenen oyunda Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği Kurtuluş Savaşı sonucunda ulaşılan Cumhuriyetin en yüksek değer olduğu anlatıldı.



Tiyatro AŞHK’nin yazdığı, Hüseyin Köröğlu’nun hem yönettiği hem de Şenay Saçbüker ile birlikte oynadığı oyunda ayrıca piyanoda Ayhan Yavaş, dekor tasarımda Ayhan Doğan, efekt-ışık tasarımda Oktay Erdoğan, fotoğrafta ise Can Erol Alara Köroğlu görev aldı.



İlk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. Kuruluş Yılı olan 29 Ekim 2017’de sahnelenen “Esaretten Özgürlüğe” oyunu KKTC’de ilk kez oynandı ve Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu’nun Tiyatrolar gününde oynadığı ilk oyun oldu.



Oyun sonunda Tiyatro ekibi ve GMB Başkanı İsmail Arter, sahnede bayrak sallayarak İzmir Marşı’nı söyledi. Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu Başkan İsmail Arter’e sanata verdiği destekten dolayı plaket takdim etti.



ARTER



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 27 Mart Tiyatrolar günü gibi anlamlı günde kendilerini son derece duygulandıran Esaretten Özgürlüğe oyununu sahnelendikleri için Hüseyin Köroğlu’na teşekkür etti.



Destek oldukları için GMB olarak büyük gurur duyduklarını ifade eden Arter, bundan sonra da sanatın önünü açacak etkinlikleri desteklemeye devam edeceğini belirti ve “daha çok sanat, daha çok tiyatro” diyerek sözlerini bitirdi.



KÖROĞLU



Tiyatro AŞHK’nin Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu da oyunun sonunda yaptığı konuşmada, cumhuriyeti uzaklaşıldığı ve çocuklara anlatılamadığı düşüncesinin “Esaretten Özgürlüğe” oyununu ortaya çıkardığını ifade etti.



Anadolu’yu, Kurtuluş Savaşı’nı, Mustafa Kemal Atatürk’ü, Hasan Tahsin’i ve diğer kahramanları oyunda anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Köroğlu, Kurtuluş savaşı sırasında Kıbrıslı Türklerin müsamere düzenlediğini ve Anadolu’ya, Mustafa Kemal’e maddi destek sağlandığı belirtti.