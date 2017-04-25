GAZİMAĞUSA’DA ÇEVRE KATLİAMI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gazimağusa’ya bağlı Güvercinlik köyü kavşağında bugün yaşanan çevre katliamı büyük tepkilere sebep oldu. Güvercinlik kavşağında anayol üzerinde bulunan 2 adet asfalt tankeri çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında asfalt artıklarını yolun kenarına boşalttı. Çevreden geçen duyarlı vatandaşların tepkilerine rağmen zift artıklarını yol kenarına döken şöförler vatandaşın gözlerinin içine bakarak pervasızca işlerini bitirdi ve oradan ayrıldı. Kıbrıs Manşete ulaşan duyarlı vatandaşlar olay anını kaydettikleri video ve fotoğrafları ileterek konunun takipçisi olmamızı talep ettiler.

ÇEVRE DAİRESİ GÖREVE

Kıbrıs Manşetin elde ettiği görüntülere göre plakası tesbit edilen HT 339 plakalı asfalt tanekerinin şöförü ve yetkilileri ile aynı anda henüz plakası tespit edilemeyen asfalt tankerinin şöförü ve şirket yetkililerine ceza kesilmesini talep eden vatandaşlar Çevre dairesini ve ilgili bakanlığı da göreve davet ettiler.



