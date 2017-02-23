Gazimağusa’da “Baykuş” Operasyonu

Yarım kilodan fazla uyuşturucuyla yakalandı

Gazimağusa polisi, cezaevinden yeni tahliye olan Öner Denizsev’in tasarrufunda yarım kilodan fazla uyuşturucu buldu

Narkotik Şube ekipleri, dün Gazimağusa’da “Baykuş” ismini verdikleri operasyon sonucu, Öner Denizsev isimli şahsın tasarrufunda yarım kilodan fazla “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Elde edilenbilgilere göre evinin önünde Narkotik Şube Ekipleri’nce tespit edilen Öner Denizsev’in üzerinde ve evinde arama yapıldı. Arama sonucunda yarım kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçiren Narkotik Şube Ekipleri, Öner Denizsev’i gözaltına alarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirdi. Öner Denizsev’in bugün tutukluluk istemi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde 54 yaşındaki Öner Denizsev’e ait evde yapılan aramada, 55 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile toplam 490 gr sentetik cannabinoid (bonzai) bulundu.

Cezasını 15 gün önce tamamladı

Narkotik Şube Ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu yakalanan Öner Denizsev, 2014 yılında işlemiş olduğu 300 gram uyuşturucu madde tasarrufu ve uyuşturucu satışı suçlarından mahkeme tarafından 2 buçuk yıl hapse mahkum edilmişti. Cezasını tamamlayarak 15 gün önce Merkezi Cezaevi’nden tahliye olan Denizsev, dün yine uyuşturucu suçundan yakalandı.