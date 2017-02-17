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17 Şubat 2017 Cuma 14:29

GAZİMAĞUSA’DA BAŞKONSOLOSLUK KURULUYOR

GAZİMAĞUSA'DA BAŞKONSOLOSLUK KURULUYOR
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GAZİMAĞUSA’DA BAŞKONSOLOSLUK KURULUYOR

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Gazimağusa’da başkonsolosluk kurulması için çalışma başlattığı bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konsolosluk kurma çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay bugün bölgeyi ziyaret ederek Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüştü. Görüşmede, Kaymakam Dürdane Acı da hazır bulundu.

Kanbay ziyarette, Gazimağusa’da Başkonsolosluk kurma çalışması yaptıklarını belirterek, bu süreçte kaymakamlık ve belediye ile yakın işbirliği içinde olmalarının önemine dikkat çekti.

Açıklamaya göre Kanbay, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarına daha iyi hizmet götürmek, onlarla daha yakından ilgilenebilmek ve çeşitli alanlarda daha güzel çalışmalar yapabilmek için Gazimağusa’da Başkonsolosluk kurma çalışması yürüttüklerini belirtti.

Şu anda yasal hazırlıkları yaptıklarını, konunun idari kısmını zamanında ve  hızla yapmak için ön çalışmalara  devam ettiklerini, belediye ve kaymakamlığın yakın işbirliğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kanbay, “Büyükelçiliğin böyle bir temsil yapısı güzel şehrimize çok şeyler katacak” dedi.

Kanbay, konsolosluk işlemleri yanında kentin kültürel ve ekonomik yaşamına da katkı sağlanacağını ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Büyükelçi Derya Kanbay ve beraberindeki heyetin ziyaretinden  büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu sayede hem şehir hem de ülke için görüş alış verişinde bulunma imkanına sahip olduklarını söyledi.

Arter, Gazimağusa’da Başkonsolosluk kurulacağı haberine çok sevindiğini, bunun kentte yaşayan halka büyük kolaylık getireceğini, ayrıca kente hareketlilik kazandıracağını vurguladı.

Arter, başkonsolosluğun kurulması aşamasında belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını nekledi.

Büyükelçi Kanbay’a ziyaretinde TC Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Togan Oral, Büyükelçilik Başkatibi Salih Caner ve diğer yetkililer eşlik etti.

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