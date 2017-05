GAZİMAĞUSA’DA BAHAR TEMİZLİĞİ KAMPANYASI YAPILIYOR

Gazimağusa Belediyesi, kentteki temizliğin sürekli şekilde sağlanması için yürüttüğü temizlik hizmetlerine ek olarak kent genelinde bahar temizliği kampanyası yapıyor. Gazimağusa Belediyesi organize ettiği ekipleriyle her hafta bir mahallede baştan sona kapsamlı temizlik çalışması yapacak.Bahar temizliği kampanyası Maraş Bölgesi’nde Pertev Paşa ve Lala Mustafa Paşa Mahalleleri’nden başladı. Kampanyada dozer, kamyon, ot makineleriyle çalışan gezici ekipler ve yol süpürge araçlarının olduğu çok sayıda ekip görev alarak mahallelilerin her noktasında ayrıntılı temizlik yaptı.Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, çalışmaların başladığı Pertev Paşa Mahallesi’nde basına açıklamada bulunarak, Gazimağusa’nın tüm bölgelerinde rutin yapılan temizlik çalışmalarına ek olarak bahar temizliği kampanyası başlattıklarını, ağaç budaması ve temizlik konusunda ince ayrıntısına kadar köklü bir çalışma yapıldığını söyledi. Lala Mustafa Paşa ve Pertev Paşa Mahallesi’nde başlayan çalışmalarda hem işçilerin hem araçların mekanize çalışmasıyla yapıldığını ifade eden Arter, her zaman vurguladığı “şehrimize evimize baktığımız gibi bakıyoruz” sözünü yeniden kaydetti.