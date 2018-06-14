Gazimağusa’da Araç İçinde Baygın Bulunan Şahsın Üzerinden Uyuşturucu Çıktı!

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından araç içerisinde baygın halde tespit edilen H.Ç’nin (E–29) tasarrufunda, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE UYUŞTURUCU…

Yeniboğaziçi’nde dün 18.30 sıralarında, inşaat halindeki bir binada tespit edilen M.E’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis M.E’nin tutuklandığını açıkladı.



UYUŞTURUCU İÇİN EVE GELEN POLİSLERİ GÖRÜP BALKONDAN ATLADI…Gazimağusa’da dün saat 20.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde İ.S.Ö’nün (E-21) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduYürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak S.C.(E-23) ve Y.H’nin (E-22)’nin kaldığı evde arama yapmak için gelen polisleri fark eden S.C. evin balkonundan (ikinci kattan) beton zemine atladı ve iki ayağı da kırıldı.Bilahare söz konusu ikametgâhta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü ve bir ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.Bahse konu şahıslar ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.Ö (K-19) ve S.Ö (K-19) tutuklandı.