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28 Nisan 2017 Cuma 15:48

Gazimağusa’da Ağaç Dikme Etkinliği Gerçekleştirildi

Gazimağusa'da Ağaç Dikme Etkinliği Gerçekleştirildi
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İSMAİL ARTER: “GELECEK NESİLLER İÇİN YAPILAN EN ÖNEMLİ YATIRIM AĞAÇTIR”

Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ Eğitim Fakültesi bölge ilkokulları Alasya İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’nda ağaç dikme etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ öğretim görevlileri ve öğrencileri ilkokul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazimağusa şehrinde ağaç dikimi yapılacak bölgeleri tespit ederek, imkanlar çerçevesinde ağaç dikimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

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