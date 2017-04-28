Gazimağusa’da Ağaç Dikme Etkinliği Gerçekleştirildi

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Arter etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazimağusa şehrinde ağaç dikimi yapılacak bölgeleri tespit ederek, imkanlar çerçevesinde ağaç dikimleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam, DAÜ öğretim görevlileri ve öğrencileri ilkokul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Gazimağusa Belediyesi ile DAÜ Eğitim Fakültesi bölge ilkokulları Alasya İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’nda ağaç dikme etkinliği düzenledi.