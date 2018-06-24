YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
GAZİMAĞUSA’DA 93 SANDIKTAN 60’I AÇILDI… ARTER %50.93’LE ÖNDE
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Gazimağusa’da 93 sandıktan 60’ı açıldı.
60 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 24790
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 9790
Seçime Katılma Oranı: %39,49
Geçerli Oy Sayısı: 9226564
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
CTP Erol Adalıer (CTP) 1732 18,77
BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 141 1,53
BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 707 7,66
BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 4699 50,93
BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12)1947 21,10