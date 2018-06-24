Gazimağusa’da 93 sandıktan 38’i açıldı

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GAZİMAĞUSA’DA 93 SANDIKTAN 38’İ AÇILDI

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Gazimağusa’da, toplam 93 sandıktan 38’i açıldı. Gazimağusa Belediyesi bağımsız başkan adayı İsmail Arter, yüzde 50,95 oy oranıyla seçimi önde götürüyor.

38 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 93

Açılan Sandık Sayısı: 38

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 24790

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 6115

Seçime Katılma Oranı:%24,67

Geçerli Oy Sayısı: 5766

Geçersiz Oy Oranı: 349

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

CTP Erol Adalıer (CTP) 1085 18,82

BAĞ10 Hüseyin Nurçin (BAĞ10) 81 1,40

BAĞ13 Ulaş Gökçe (BAĞ13) 465 8,06

BAĞ11 İsmail Arter (BAĞ11) 2938 50,95

BAĞ12 İsmail Güneş Güneşoğlu (BAĞ12) 1197 20,76