GAZİMAĞUSA’DA ‘27 ARALIK ATATÜRK KOŞULARI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen koşularda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Canbulat Ortaokul Müdürü Gülyüz Debeş, Spor Dairesi sorumlusu Kemal Mahirel, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu tarafından verildi.
Minik Kızlar (800M)
1.NEHİR EMİRZADEOĞULLARI (DOĞA OKULU)
2.MEDİNE ÖZSAY (GÜVERCİNLİK İLKOKULU)
3.ŞERİFE SU MEHMETOĞULLARI (DOĞA OKULU)
Minik Erkekler (1000M)
1.GÖKHUN GAZLOĞLU (DOĞA OKULU)
2.ALİ RAZI (DOĞA OKULU)
3.NEJAT RECEP OĞUR(DOĞA OKULU)
Yıldız Kızlar(800M)
1.ASYA KOÇAK (CANBULAT ORTAOKUL)
2.ZEYNEP ÖZBAY (CANBULAT ORTAOKUL)
3.DİLBER DAVULCULAR(CANBULAT ORTAOKUL)
Yıldız Erkekler(1500M)
1.TAMAY FENERCİOĞLU (ÇANAKKALE ORTAOKUL)
2.ARDA OSMANELLER(G.M.T.M.K)
3.DOĞUKAN GÖREN(ÇANAKKALE ORTAOKULU)
Genç Kızlar(1500M)
1.NARİN SEVİM (NAMIK KEMAL LİSESİ)
2.BEYZA CELME(NAMIK KEMAL LİSESİ)
3.CENNET FİDAN (NAMIK KEMAL LİSESİ)
Genç Erkekler(3000M)
1.SELÇUK EMRE YERDELEN(DR.FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ)
2.MUSTAFA GÖK (TİCARET LİSESİ)
3.HALİL İBRAHİM ESEN(TİCARET LİSESİ)