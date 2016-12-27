GAZİMAĞUSA’DA ‘27 ARALIK ATATÜRK KOŞULARI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen koşularda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Canbulat Ortaokul Müdürü Gülyüz Debeş, Spor Dairesi sorumlusu Kemal Mahirel, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu tarafından verildi.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da gerçekleştirildi.