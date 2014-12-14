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Gazimağusa’da 24 Yaşındaki Demirel’in Otopsi Sonucu Belli Oldu

Gazimağusa’da dün evinde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Osman Olga Demirel’in cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, herhangi bir darp, cebir, kesici/delici veya ateşli silah yarası tespit edilmedi.

Gazimağusa’da 24 Yaşındaki Demirel’in Otopsi Sonucu Belli Oldu

Gazimağusa’da dün evinde ölü olarak bulunan 24 yaşındaki Osman Olga Demirel’in cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde, herhangi bir darp, cebir, kesici/delici veya ateşli silah yarası tespit edilmedi.

14 Aralık 2014 Pazar 11:18
Gazimağusa’da 24 Yaşındaki Demirel’in Otopsi Sonucu Belli Oldu
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OTOPSİ NETİCESİNDE,  HERHANGİ BİR DARP, CEBİR, KESİCİ/DELİCİ VEYA ATEŞLİ SİLAH YARASI TESPİT EDİLMEDİ

AYNI EVDEKİ KESER YOĞUM BAKIMDA…

 Gazimağusa’da dün evinde ölü olarak bulunan  24 yaşındaki Osman Olga Demirel’in cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde,  herhangi bir darp, cebir, kesici/delici veya ateşli silah yarası tespit edilmedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde, ceset üzerinde, herhangi bir darp, cebir, kesici/delici veya ateşli silah yarası tespit edilmezken, Demirel’in kesin ölüm sebebinin tespiti için  kan ve doku örneklerinin alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Gazimağusa’da, dün saat 11.00’de Gülseren Sokak, Karakaşlı 5, Daire 6, adresindeki evde Osman Olga Demirel (E-24)’ün ölü olarak bulunduğu anımsatılan açıklamada, yine aynı evde bulunan Ömer Oğuz Keser (E-26)’nın da, rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde gözetim altına alındığı belirtildi.

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