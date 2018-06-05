Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ TOPLAM 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.
GİRNE LİMANINDA 6 GR HİNT KENEVİRİ
Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan M.D. (E-28)’nin üzerinde 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.