banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
192.211
DOLAR
4.6065
STERLİN
6.1677
EURO
5.3956
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
Bulduğu telefonu satacaktı
BULDUĞU TELEFONU SATACAKTI
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

05 Haziran 2018 Salı 13:22
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ TOPLAM 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

banner277
Gazimağusa’da,dün Ö.Ö.(K-19), F.Ö. (E-21), A.Ç. (K-19) ve G.D. (E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoidolduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 1 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Adı edilenler tutuklandı.

GİRNE LİMANINDA 6 GR HİNT KENEVİRİ

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan M.D. (E-28)’nin üzerinde 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
 

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti
Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti
Harmancı, bazı okulları ziyaret etti
Harmancı, bazı okulları ziyaret etti
Gezer, Turızm Bakanlığı’nda görev yapacak
Gezer, Turızm Bakanlığı’nda görev yapacak
Sertoğlu Kamu-Sen’i ziyaret etti
Sertoğlu Kamu-Sen’i ziyaret etti
KTÖEÖS: “Hukuk ve adalet için mücadele edenler baskı, tehdit ve şantaj altında”
KTÖEÖS: “Hukuk ve adalet için mücadele edenler baskı, tehdit ve şantaj altında”
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı ziyaret etti
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Spehar’ı ziyaret etti
Karaman HP Girne İlçe yetkilileriyle görüştü
Karaman HP Girne İlçe yetkilileriyle görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim