Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİMAĞUSA VE GİRNE’DE UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ TOPLAM 7 KİŞİ TUTUKLANDI



Gazimağusa’da 115 adet “extacy” olduğuna inanılan uyuşturucu hap ele geçirildi.



Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Gazimağusa’daU.K. (E-19)’nin üzerinde 100, C.V.G.(E-19)’nin üzerinde 15 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu, bahse konu şahıslar tutuklandı.





Gazimağusa’da,dün Ö.Ö.(K-19), F.Ö. (E-21), A.Ç. (K-19) ve G.D. (E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, bahse konu şahısların tasarrufunda yaklaşık 18 gram ağırlığında sentetik cannabinoidolduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 1 adet extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. Adı edilenler tutuklandı.Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan M.D. (E-28)’nin üzerinde 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.