Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele Bölgelerini Kapsayan İmar Planı Çalışması…

KTMMOB: “HALKI BİLGİLENDİRME VE DANIŞMA TOPLANTISI DAHİL GERİDE KALAN SON 3 GÜNDE GÖRÜLMÜŞTÜR Kİ; ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇMİŞTİR. VATANDAŞLAR BİRBİRİNE KIRDIRILMIŞTIR”

“TÜM ADA İÇİN İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE KONULMASINI TALEP EDİYORUZ”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgelerini kapsayan emirname taslağının halkı bilgilendirme ve danışma toplantısı dahil geride kalan son 3 günde görülenin; “Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği” ve “vatandaşların birbirine kırdırıldığı” olduğunu savundu.

KTMMOB, Kuzey Kıbrıs’ta plansızlığın, çarpık yapılaşmanın ve çevre sorunlarının yarattığı sonuçların her gün tecrübe edildiğine işaret ederek, o nedenle tüm ada için imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması talep ettiklerini bildirdi.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal yazılı açıklamasında “Kuzey Kıbrıs plansızlığın, çarpık yapılaşmanın, çevre sorunlarının yarattığı sonuçları ne yazık ki her gün yaşayarak tecrübe etmektedir. O nedenledir ki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tüm ada için imar planlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması talep etmekte ve bu yönde görüş, öneri ve katkısını bilim temelinde ve kamu yararına birliğe bağlı 15 Odası ile vermektedir” dedi.

Aysal, başlatılan Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerini kapsayan imar planı çalışmasının tamamlanması ve gerekli görüş, öneri ve katkılar alınarak sonuçlandırılmasını beklerken, kamuoyu ile eş zamanlı Gazimağusa – Yeniboğaziçi – İskele bölgelerini kapsayan emirname taslağının hazırlandığını ve halkın bilgisine getirileceğini öğrendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Emirnameler, imar planlarının hazırlanma sürecinde planlamada kullanılan kısa süreli önemli enstrümanlardan biridir. Adamızda ise yıllardır imar planları yapılmamakta ve yayınlanmış emirnamelerle kentlerin imarları yönetilmeye çalışılmaktadır. Yayınlanmış emirnameler ile koruduğumuz bölgelerimiz olduğu gibi, onlarca yıl yürürlükte kalıp onlarca kez değişerek siyasilerin oyuncağı haline gelmiş belli çevrelere rant sağlayan, belli kesimi de mağdur eden emirnameler de vardır. Girne’nin bugünkü duruma gelmesinin sebebi de siyasi kararlarla değiştirilen emirnameler ile kentin imarının 23 yıl yönetilme(me)sidir. Herhangi bir imar enstrümanı, yayınlamadan önce, katılımcılığın yasal düzenleme yapılarak sağlanması yıllardır bekletilmektedir.

Halkı bilgilendirme ve danışma toplantısı dahil geride kalan son 3 günde görülmüştür ki, ‘Atı Alan Üsküdar’ı geçmiştir’. Vatandaşlar birbirine kırdırılmış, Kıbrıs Türkünün kültüründen uzak söylemleri içerisinde barındıran tartışma ortamı yaratılmıştır. Netice de bir taraftan daha yaşanabilir bir kent söylemi ile ‘emirname yayınlanacak’ denirken diğer taraftan da aslında durdurulmak istenen çevrelerin ekmeğine yağ sürüldüğü görülmektedir. Mevcut imar hakkını koruma kaygısı ile çarpık yapılaşmayı körükleyecek projeler belediyelere sunulmaktadır. Geçmiş tecrübelerimiz göstermektedir ki bölgenin 3 belediye başkan ile Sayın. Bakan’ın aynı konudaki birbirinden tamamen farklı beyanatları bize göstermiştir ki yayınlanması muhtemel emirnamenin siyasilerin elinde güçlü bir politik malzemeye dönüşmüş olduğudur. Daha önce de birçok defa kez tecrübe edildiği gibi sahiplenilmeyen emirname ile göz yumulacak imar fazlası kaçak yapılar emirnamede geçmiş yıllarda olduğu gibi bir madde değiştirilerek affedilmeyeceği garantisini topluma hangi kurumlarımız verecektir? Maalesef hazırlık sürecinde yeterli katılımcılık sağlanamayan, görüş, öneri ve katkı alınmadan halka sunulan emirname çalışması neticesinde her kesim kendi trİbünlerine oynarken, bir süreç daha yönetilememektedir ve kaybeden bir kez daha Kıbrıs Türkü olacağı gibi görünmektedir.”

Aysal, yakın geçmişte yeterli katılımcılığın hazırlanma sürecinde olmadığı ve benzer ayrışmaların yaşandığı “Ülke Fizik Planı” sürecinde tarafların KTMMOB ile sürecin yürütülmesinde uzlaştığını, böylelikle tüm kesimlerin asgari müşterekte hemfikir olduğu Ülke Fizik Planı’nın yayınlanmasının sağlandığını anımsattı.

Bu tecrübe ile kat sınırlaması ve yoğunlukta yapılan azaltmalara rağmen Girne Beyaz Bölge emirname değişikliğinde belediyeler ile ilgili birlik ve odaların hazırlama sürecinde katılımcılık sağlandığını ve yayınlandığında tüm kesimler tarafından kabullenildiğini belirten Aysal, şunları kaydetti:

“Kısıtlı görüşlerle hazırlanan emirname ve/veya benzeri çalışmaların; çoğulcu katılımın istenmediği ve farklı bakış açısı ve eleştiriye açık olunmadığının da göstergesidir. Bugün yetkililer belli ki eskiye dönüp hazırlık ve duyuru aşamasından önce, ilgili çalışmaları belediyelerle (söylemler farklı olsa da) sınırlı tutmayı tercih etmesi de bu süreci sağlıklı ve tüm kesimlerin sahip çıkacağı düzeyde uzlaşıya taşıyamamıştır.

Ümit ederiz ki, bölge ikinci bir Girne olmaz daha kötüsü ile karşı karşıya kalmayız.”

(EMR/ YIL)