Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Eylül 2017 Cuma 14:52

Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

MUHAMMET BİBEROĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Lefkoşa, 22 Eylül 17 : Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkârlar Odası’ndan (KTEZO) yapılan açıklamaya göre, 2013 yılından bu yana ilk kez yapılan Genel Kurul’da yeni dernekler yasasının gereği olan tüzük değişiklikleri yapıldı, yeni yönetim kurulu seçimle belirlendi.

Tüzük değişiklikleri uyarınca, Gazimağusa Taksiciler Birliği’ne bundan böyle tüm Gazimağusa, İskele ve Karpaz taksi işletme ve şoförlerinin üyeliği mümkün olabilecek.

Yapılan seçimler sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Muhammet Biberoğlu yaptığı konuşmada, taksicilerin esnaf olduğunu, dolayısı ile üyeliklerin aynı anda KTEZO’ya da yapılacağını, böylece tüm esnaf grupları ile dayanışmayı mümkün hale getireceklerini kaydetti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da, Genel Kurul’un ardından taksi işletme ve şoförleri ile toplantı gerçekleştirdi. “İzin Kurulu’ndaki karmaşanın birlikte hareketle aşılabileceğini” kaydeden Tulga, büyük bir kitle olan taksi işletmeci ve şoförlerinin giderek büyüyen sorunlarının oda çatısı altında birleşmekle aşılabileceğini söyledi.

Yapılan seçimler sonucunda Muhammet Biberoğlu başkanlığındaki Yönetim Kurulu, Atilla Artırık, Hüseyin Özcafer, Ali Pürtüz ve Alpaslan Diktaş’tan oluştu. Birol Sabancı ve Haldun Abuhamilla da yedek üye oldu.
Denetleme Kurulu Mustafa Kemal Gülhan, Ergün Oğuz ve Raşit Aşıkoğlu’ndan; Disiplin Kurulu da Halil Gönyeli, Mehmet Akbulut ve Ali Talat Yılmaz’dan oluştu.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara...
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
Bay-Sen, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yarın Girne’de düzenleyeceği “Kansere Karşı Pembe...

Haberi Oku