Gazimağusa Sakini Tarkan Özuğurlu Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 20 Mayıs 18 : Gazimağusa sakini Tarkan Özuğurlu (E-43), ani bir rahatsızlık sonucu bugün yaşamını yitirdi.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 02:40 sıralarında Arapköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan Özuğurlu, ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Polis, Tarkan Özuğurlu’nun cesedinin, ölüm nedeninin tespiti için, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını bildirdi.LEFKOŞA DEVLET HASTANESİNDE ÖLÜM...Öte yandan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Pakistan uyruklu Shahid Naeem (E-25) dün yaşamını yitirdi. Naeem’in cesedi, ölüm nedeninin tespiti için, hastanenin morguna kaldırıldı.KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) İTHAL VE TASARRUFU...Lefkoşa- Lokmacı Kara Kapısı’ndan KKTC\'ye giriş yapan B.A’nın (E-23) üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gram ağırlığında madde buldu. Adı edilen tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.HIRSIZLIK...Gece kulübünden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle M.E (E-30) ve söz konusu telefonu tasarruf eden F.K ( E-25) tutuklandı.Polisin olaya ilişkin açıklamasında, M.E’nin Geçitköy’de faaliyet gösteren bir gece kulübünden masa üzerinde bulunan bir adet cep telefonunu çaldığı, telefonu satması için F. K’ye (E-25) verdiği, telefonun dün F.K’nin tasarrufunda bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.(ID/SEL)