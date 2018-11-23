Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde Sergi Ve Kermes Düzenlendi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Çocuklara akademik eğitim yanında bağımsız yaşayabilme becerisi de kazandırmak için çalışan Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde, bugün sergi ve kermes düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Buğday Camii avlusunda yapılan etkinlikte öğrencilerin atölyelerde yaptığı eserler sergilendi. Sergi, yarın da açık olacak

Etkinliğe İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu da katıldı.

KADRİ: “ÖZEL TANI MERKEZİ GÜNDEMDE”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri sergi açılışında yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Yasasını geçirmek için son çalışmaları yaptığını, hangi çocukların özel eğitime ihtiyacı olduğu, ne şekîlde eğitim verilmesi gerektiği konusunda tanı koymak amacıyla özel eğitim tanı merkezi oluşturulmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Kadri, Başbakanlık bünyesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi kurulduğunu, Merkezin hem engelliler hem de özel eğitime ihtiyacı olan bireylere her türlü katkıyı yapacağını ve doğru hizmetin önünü açacağını belirtti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, yerel yönetimlerin özel gereksinimli çocuklara destek olmasının bir görev olduğunu söyledi.

Özel eğitime muhtaç olanların tespit edilmesinde sıkıntı yaşandığını ifade eden Arter, bu konuya devletin önem vererek, bir bireyin özel eğitime gereksinimi varsa geç kalmadan eğitimin nasıl verileceğinin çalışmasının yapılması gerektiğini kaydetti.

DİNÇYÜREK

Gazimağusa eski Milletvekili Hakan Dinçyürek de, devletin özel eğitim merkeziyle ilgili sorumluluktan kaçtığını ve görmezden geldiğini iddia etti.

EVCİMEN

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlu Öğretmeni Emirali Evcimen, birçok sponsorun kendilerine destek vererek serginin altyapısını oluşturduğunu söyledi.

Evcimen, Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne altı yılda sekiz tane atölye kazandırdıklarını, satış yapılmasının önemli olduğunu, atölyeleri döndürebilmek için paraya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

(ID/YIL)