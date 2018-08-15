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Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

ARTER:“RUM-YUNAN İKİLİSİNİN ENOSİS HAYALLERİNE SON DARBENİN VURULDUĞU GÜN”

Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

ARTER:“RUM-YUNAN İKİLİSİNİN ENOSİS HAYALLERİNE SON DARBENİN VURULDUĞU GÜN”

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
Gazimağusa’nın Kurtuluşu Törenle Kutlandı
ARTER:“RUM-YUNAN İKİLİSİNİN ENOSİS HAYALLERİNE SON DARBENİN VURULDUĞU GÜN”


ÇAKALOĞLU: “EĞER KENDİMİZİ İÇTE VE DIŞTA BİR BÜTÜN OLARAK SAVUNMA GÜCÜNE SAHİP DEĞİLSEK RUMLAR BİZİMLE BARIŞ İÇİN NE ANLAŞMA YAPMAYA YANAŞACAK NE DE BU TOPRAKLARDA YAŞAM HAKKI TANIYACAKTI”


Lefkoşa, 15 Ağustos 2018 (.): Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44’üncü yıldönümü törenle kutlandı.


Gazimağusa’nın kurtuluşunun yıldönümü vesilesiyle önce şehitler için Gazimağusa Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi. Burada anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Askeri geçidin de yer aldığı ikinci tören Polatpaşa Bulvarı’nda yapıldı. Tören İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi askeri birlikleri teftiş etti. 


Törende folklor gösterisi, DO-RE-Mİ Sanat Okulunun dans gösterisi, Gazimağusa Ticaret Lisesi öğrencilerinden Kardelen Tüfekçi’nin şiir okuması yer aldı. Tören esansında tören yerine helikopterden çiçekler atıldı.


ARTER


Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, 15 Ağustos’un “Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine son darbenin vurulduğu” günün yıldönümü olduğunu söyledi.


15 Ağustos 1974 ve öncesinde yaşanılanların bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtı olduğunu ifade eden Arter, “Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını unutturmamak,  gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Mağusa Sancaktarı Turgut Sökmen’in, Canbulat Radyosu’nda toplumun moralini yüksek tutmak için günlük yorumlar yapan İsmet Kotak’ın,  İskeleli Hasan’ın, Ahmet Cengiz’in ve daha nice isimsiz kahramanın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.


Kıbrıslı Türklerin adadaki eşit egemenliğini kabul etmeyenlerin, anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine karşı olanların geçmişten ders almadıkları ve ülkülerinden vazgeçmedikleri anlamında olduğunu kaydeden Arter, “Bugün eskisinden daha güçlü ve azimli olarak bu toprakları ve devletimizi koruma kararlılığındayız.  Bütün dünya bilsin ki adaya barış 1974’te gelmiştir” dedi. 


Arter, tüm şehitlere rahmet gazilere de sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.


ÇAKALOĞLU


Dördüncü Alay Komutanlığından Piyade Yüzbaşı Orhan Çakaloğlu, günün önemini anlatan konuşmasında, bugün toplanmanın nedeninin “özgürlük uğruna canlarını ve kanlarını vermiş şehit, gazi ve mücahitleri anmak, tam 44 yıl önce verdikleri varolma mücadelesi esnasında neler hissettiklerini bir nebze de olsa anlamak ve unutmamak” oluğunu belirtti.


Çakaloğlu, Kıbrıslı Türklerin zaman içinde “eğer kendimizi içte ve dışta bir bütün olarak savunma gücüne sahip değilsek Rumlar bizimle barış için ne anlaşma yapmaya yanaşacak ne de bu topraklarda yaşam hakkı tanıyacaktı” gerçeğini öğrendiğini ifade etti.


Gazimağusa’daki mücadeleyle ilgili olarak ise Çakaloğlu, “Her türlü imkânsızlığa rağmen 1094 kişilik mücahit ve mücahideden oluşan kuvvetlerimiz, 5 bin 119 kişilik Rum kuvvetlerini öyle bir mücadele örneği göstererek durdurdu ki bu mücadelenin kahramanların isimlerini tarih yazacak” dedi.


(ID/ŞEB) FOTOĞRAFLI

 

Haber: İbrahim Diran 


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