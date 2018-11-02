Gazimağusa Maraş’ta Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilgilendirildi

Lefkoşa, 2 Kasım 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Antik Mağusa Vakfı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, Gazimağusa’nın Maraş bölgesindeki kadınlara yönelik “Meme Kanseri Farkındalık” semineri düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim Tarafından Mağusa Gelişim Akademisi’nde verilen seminer, Antik Mağusa Vakfı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği üyeleri ile bölge halkının katılımıyla gerçekleşti.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerde, Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuşma yaptı.

Meme sağlığı ile ilgili farkındalık yaratmak, bilinci artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen seminerde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim katılımcılara, meme kanseri, türleri, görülme sıklığı, meme kanseri ile ilişkili risk faktörleri ve belirtileri hakkında bilgiler verdi.

(HUR/HÖ)