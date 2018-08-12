Gazimağusa- Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Kişi Hafif Yaralandı

Lefkoşa, 12 Ağustos 18 : Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 15.30 sıralarında Gazimağusa – Lefkoşa istikametine doğru HS 017 plakalı aracı ile seyreden Onur Temizkalp (E-28), sağ şeritten sol şeride geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç, yolun solundan bankete düşerek, takla attı ve tavanı üzerinde durdu.



Araçta yolcu olarak bulunan Nesrin Temizkalp (K-25) ve Rüzgar Temizkalp (11 aylık) kazada hafif yaralandı.



Polis, Nesrin Temizkalp ve Rüzgar Temizkalp’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde kontrol altına alındığını bildirdi.



(SEL)

