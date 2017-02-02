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02 Şubat 2017 Perşembe 12:55

Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatlarının Yenilenmesi İçin Son Başvuru Tarihini 28 Şubat Olarak Açıkladı

zimağusa Kaymakamlığı, 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

Gazimağusa Kaymakamlığı Alkollü İçki Satış Ruhsatlarının Yenilenmesi İçin Son Başvuru Tarihini 28 Şubat Olarak Açıkladı
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Lefkoşa, 2 Şubat 17 : Gazimağusa Kaymakamlığı, 2017 yılı alkollü içki satış ruhsatlarını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin dilekçelerine ekli olarak kimlik kartı fotokopisi, bağlı olduğu Belediye’den işletme izin belgesi, işyeri koçan fotokopisi veya kira ise Vergi Dairesi’nden onaylanmış kira sözleşmesi, eski alkollü içki satış lisansının fotokopisi, Vergi Dairesi yükümlülük belgesi ve otellerin sınıflandırma belgesi ile Gazimağusa Kaymakamlığı’na müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

(DOĞ/HA)

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