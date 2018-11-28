Gazimağusa Halk Dansları Derneği Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i Ziyaret Etti



Lefkoşa, 28 Kasım 18 : 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali’ne katılan Gazimağusa Halk Dansları Derneği heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Mersin’nde aldıkları plaketi takdim etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ata Çeker ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Gazimağusa Halk Dansları Derneği’nin Belediye adına Mersin’de festivale katıldığını ve Gazimağusa’yı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek, teşekkür ve tebrik etti.



Gazimağusa’da olan halk dansları ekiplerini belediyenin ekibinden ayırmadan bir aile gibi gördüğünü dile getiren Arter, ”her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızdasınız, sizin bir ihtiyacınız olduğunda belediyenin de sizin yanınızda olduğunu ve olacağını söylemek isterim” dedi.



Belediye bünyesindeki halk dansları topluluğunun yeni gelen çocukları eğitmek ve halk danslarını sevdirmek için çalıştığını söyleyen Arter, kültür sanatta ayrımın olamayacağını, belediye dışındaki ekipler ve belediye ekibinin Gazimağusa’yı temsil etiklerinin bilinciyle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.



(AK/HA) FOTOĞRAFLI

