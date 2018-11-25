Gazimağusa, Girne Ve Güzelyurt\'ta Asayiş Ve Trafik Operasyonu Yapıldı

Lefkoşa, 25 Kasım 18 (TAK): Polis, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta dün gece 21.00-01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren 4 kumarhane, 6 gece kulübü, 8 bet ofisi, 27 alkollü içki satış yapan iş yeri, 11 kahvehane, 2 işçi yatı evi, 4 pansiyon kontrol edilerek huzur operasyonu yapıldı.

Kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 17 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.





Yatı evleri, pansiyonlar, bet ofisleri, sabit ve devriye şeklinde yapılan kontrollerde de toplam 22 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı.Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 1 araçta ahşap sopa bulunmuş olup, araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. Ayrıca seyir halinde bulunan 1305 motorlu araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 172 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.Alkolü araç kullanmak suçundan iki kişi tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı toplam 11 araç trafikten men edildi ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere de para cezası kesildi.GİRNEGirne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar da kontrol edilerek huzur operasyonu yapıldı. Kumarhanelerde yapılan kontrol neticesinde kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.Yapılan kontrollerde de toplam 7 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandı.Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde ise 3 araçta ahşap sopa, kanunsuz bıçak bulunmuş olup, araç sürücüleri hakkında yasal işleme gidildi.Ayrıca 435 motorlu araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 112 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.Alkolü araç kullanmak suçundan bir kişi tutuklanırken, çeşitli suçlardan dolayı toplam 9 araç trafikten men edilmiş ve işlenen trafik suçlarından dolayı sürücülere ise toplam 44 bin 147 TL para cezası kesildi.GÜZELYURTGüzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde yapılan operasyonda ise bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 678 tane araç kontrol edilerek, 88 araç ile ilgili ileri işleme gidildi.(AK/FEZ)