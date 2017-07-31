Gazimağusa’daki Kazada Ağır Yaralanan Erdal Erçin Yaşamını Yitirdi

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunan Erdal Erçin’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saat 21.20'de öldüğünü açıkladı.

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