Gazimağusa’daki Kazada Ağır Yaralanan Erdal Erçin Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 30 Temmuz 17 (.): Gazimağusa’da önceki akşam trafik kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Erdal Erçin yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında bulunan Erdal Erçin’in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam saat 21.20'de öldüğünü açıkladı.
Erdal Erçin, Gazimağusa'da önceki akşam İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, İsmail Şah yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, Şah ise tutuklanmıştı.
(ŞEB/GÜL)