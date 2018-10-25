Gazimağusa’da Yarın “pembe Yürüyüş” Düzenleniyor

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa bölge ekibi, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Fakındalık Ayı nedeniyle, yarın “Pembe Yürüyüş” düzenleyecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Anıt Meydanı-Mağusa Gençlik Aktivite Merkezi (MAGEM) arası gerçekleştirilecek yürüyüş, 16.30-17.30 saatleri arasında yapılacak.
Etkinlik, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ve ekibi; Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bölge Sorumluları, Mağusa Kale Lions Derneği, Mağusa Kadın Derneği (MAKAMER), Mormenekşe Kadınlar Derneği, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek.
(TUĞ/ŞEB)