Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü Cuma Günü Yapılıyor

Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin, 26 Ekim Cuma günü, saat 16:30’da Gazimağusa’da yapacağı meme kanseri farkındalık yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor. Belediye açıklamasına göre, 26 Ekim 2017 Cuma günü saat: 16:30’da Anıt çemberinden başlanarak Sakarya MGA Tesisine yürünecek ve meme kanseri için farkındalık yaratılmaya çalışılacak. Açıklamaya göre, Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü ile ilgili bugün Kanser...



Lefkoşa, 24 Ekim 18 (.): Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin, 26 Ekim Cuma günü, saat 16:30’da Gazimağusa’da yapacağı meme kanseri farkındalık yürüyüşüne Gazimağusa Belediyesi de destek veriyor.

Belediye açıklamasına göre, 26 Ekim 2017 Cuma günü saat: 16:30’da Anıt çemberinden başlanarak Sakarya MGA Tesisine yürünecek ve meme kanseri için farkındalık yaratılmaya çalışılacak.

Açıklamaya göre, Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü ile ilgili bugün Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa üyeleri, Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ve etkinliğin paydaşlarından Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı Erşen Ummmanel Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti.

Başkan İsmail Arter, her yıl geleneksel olarak yapılan yürüyüşe bu yıl da destek vereceklerini ifade ederek, konunun ciddiyetine dikkat çekmek için yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

(HÖ)

