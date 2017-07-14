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14 Temmuz 2017 Cuma 14:42

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin İlk Etabının İhale Süreci Başladı

Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için proje çalışması yürüttüğü İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etabıyla ilgili ihale sürecinin başladığı bildirildi.

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi'nin İlk Etabının İhale Süreci Başladı
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ARTER:” GAZİMAĞUSA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Lefkoşa, 14 Temmuz 17 (.): Gazimağusa Belediyesi’nin bütünüyle yenilenmesi ve çağdaş bir hale getirilmesi için proje çalışması yürüttüğü İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etabıyla ilgili ihale sürecinin başladığı bildirildi.

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Salamis Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin ilk etap çalışmaları Osman Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasında gerçekleştirilecek.

3 etaptan oluşan projenin ilk etabında, aydınlanma sisteminin yeni nesil teknolojiye dönüştürülmesi, cadde üzerindeki elektrik ve telefon hatlarının yer altına alınması, engelli bireylerin kullanabileceği şekilde kaldırım yenilenmesi, bisiklet yolları, cep otoparklar, peyzaj düzenlemesi, güzergahın çok hareketli olması sebebiyle  oluşan yoğun trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin finanse edeceği projenin 1. etabının maliyeti 3 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Projenin Nisan 2018 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, İsmet İnönü Bulvarı’nın öğrenci yoğunluğu nedeniyle Gazimağusa’nın en hareketli güzergâhı olduğunu ifade ederek, “Hayata geçireceğimiz proje Gazimağusa’nın bu çok önemli güzergâhını çağdaş standartlara kavuşturacak ve Gazimağusa’nın çehresini değiştirecek” dedi.

Gazimağusa Belediyesi’nin çağdaş bir görüntü vermeyen güzergâhı  çağdaş şehirlerde uygulanan yenilikleri de takip ederek yeniden dizayn etme sorumluluğu taşıdığını ifade eden Arter,  yapacakları çalışmalarla yeni bir güzergah yaratacaklarını kaydetti.

Arter, Zafer Anıtı çemberinden Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kadar uzanan güzergâhın ilk etapta en yoğun ve ihtiyaç duyulan kısmı olan Fazıl Polat Paşa Camii ile DAÜ arasındaki kısmını yapacakları bilgisini verdi.

Projenin inşa sürecinde esnaftan ekiplere yardımcı olmaları ricasında bulunan Arter, sıkıntılı inşa sürecinden sonra başta esnaflar olmak üzere herkesin faydasına olacak bir durum ortaya çıkacağını, projenin bitmesiyle trafik sıkışıklığının da çözüleceğini vurguladı.

Arter, projeyi finanse eden Türkiye‘nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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