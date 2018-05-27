Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103200
ALTIN
197.070
DOLAR
4.7083
STERLİN
6.2634
EURO
5.4926
Lokmacıda 10 gram bonzai
LOKMACIDA 10 GRAM BONZAİ
İskele'de kanunsuz balık avlama
İSKELE’DE KANUNSUZ BALIK AVLAMA
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Lokmacıda 10 gram bonzai
Kapat

Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı

TUNCAY: “KÜLTÜREL MİRAS VE FARKLI KÜLTÜRLERİN, ÇATIŞMA YARATAN DEĞİL TOPLULUKLARIN İŞBİRLİĞİ, BARIŞ VE REFAH İÇERİSİNDE YAŞAMASINA KATKI KOYAN FAKTÖRLER OLMASI GEREKİR”

Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı

TUNCAY: “KÜLTÜREL MİRAS VE FARKLI KÜLTÜRLERİN, ÇATIŞMA YARATAN DEĞİL TOPLULUKLARIN İŞBİRLİĞİ, BARIŞ VE REFAH İÇERİSİNDE YAŞAMASINA KATKI KOYAN FAKTÖRLER OLMASI GEREKİR”

27 Mayıs 2018 Pazar 11:43
Gazimağusa’da İki Kilisenin Koruma Çalışmaları Tamamlandı
TUNCAY: “KÜLTÜREL MİRAS VE FARKLI KÜLTÜRLERİN, ÇATIŞMA YARATAN DEĞİL TOPLULUKLARIN İŞBİRLİĞİ, BARIŞ VE REFAH İÇERİSİNDE YAŞAMASINA KATKI KOYAN FAKTÖRLER OLMASI GEREKİR”

AB, ADA GENELİNDE 60\'TAN FAZLA KÜLTÜREL MİRAS ALANININ KORUMA ALTINA ALINDIĞI ÇALIŞMALARA 2012’DEN BU YANA 15 MİLYON EURO KATKIDA BULUNDU

Lefkoşa, 27 Mayıs 18 : Gazimağusa’da St. Mary ile Karmelit Orta Çağ kiliselerindeki koruma çalışmaları tamamlandı.


Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik katkılarıyla gerçekleşen çalışmaların sona ermesi nedeniyle dün gece halka açık bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Rum Başkanı Takis Hacidimitriu ve UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro konuşma yaptı. Etkinliğe katılanlar arasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Mağusa Milletvekili Asım Akansoy ve Kıbrıs Ermenilerinin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Vartkes Mahdessian da yer aldı.


McCARTHY


Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte ilk konuşmayı yapan Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, AB’nin 2009’dan beri teknik komitenin önemli çalışmalarını desteklemesinden gurur duyduğunu belirtti.


Ada genelinde 60\'tan fazla kültürel miras alanının korunmasının sağlandığını kaydeden McCarthy, 2012\'den bu yana, AB’nin söz konusu kültürel mirasın korunması için 15 milyon Euro katkıda bulunduğunu söyledi.

McCarthy, Kıbrıs’ta güven yaratma ve ortak başarı elde edilmesi için böylesine çarpıcı bir örnek oluşturan iki toplumlu komitenin başarılı çalışmalarını finanse etmeye ve desteklemeye devam etmekte kararlı olduklarını vurguladı.


TUNCAY

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Türk Başkanı Ali Tuncay, kültürel miras ve farklı kültürlerin, çatışma yaratan değil Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslı Rumlar, Ermeniler ve diğer toplulukların işbirliği, barış ve refah içerisinde yaşamasına katkı koyan faktörler olması gerektiğine vurgu yaptı.
banner277

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin birlikte çalışabilmesi ve birlikte üretebilmesi durumunda ne kadar verimli olunabileceğini gösterdiğini söyleyen Tuncay, birbirine empoze etmeden, saygı, eşitlik ve karşılıklı güven temelinde çalışarak, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yararına olacak çalışmalar yapabileceğini gösterdiklerini kaydetti.

Tuncay, yaptıkları işlerle sadece eserleri restore etmediklerini, aynı zamanda Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında en fazla ihtiyaç duyulan güven ve barış kültürünü de oluşturacak ortamı da yaratıklarını belirtti.

Ali Tuncay, komitenin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyelerinin adanın zengin kültürel mirasını gelecek nesiller için korumak adına çok şeyler yaptığını ifade ederek, güven inşa etmek ve daha da önemlisi, barış, uzlaşı ve ortak iyilik için birlikte çalışmanın mümkün olduğunu göstermek amacıyla çok fazla zaman ve emek harcadıklarını kaydetti.

ZENNARO

UNDP Sorumlusu Tiziana Zennaro, iki kilisenin konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının bir araya gelinmesi için bir fırsat olduğunu ve hem Mağusa, hem ada genelindeki insanların ortak kültürel mirasları için toplanmaları adına verdikleri çabaların bir yansıması olduğunu belirtti.

UNDP’nin AB finansmanıyla son birkac yılda toplam değeri 4 milyon Euro’dan fazla bir kaynağı Mağusa’daki projeler için ayırdığını ve bunun Mağusa için önem arz ettiğini ifade eden Zennaro, bu alanların korunmasıyla sadece onları tek tek gelecek nesiller için korumuş olmadıklarını ayrıca Mağusa’daki insanlarının canlı ve entegre çok kültürlü şehir vizyonuna şekil vermiş olduklarını kaydetti.

MAHDESSİAN

Ermeni Kilisesi temsilcisi Vartkes Mahdessian, Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne yaptığı çalışma için teşekkür ettikten sonra, kültürel kimliğin yok olmamasında anıtların korunmasının büyük önem arz ettiğini ve farklı kültürlerin barış içerisinde yaşamasının dünyayı daha da güzel yapacağını belirtti.

Etkinlik sırasında Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Ermenilerden oluşan sanatçılar, Türk, Yunan, Ermeni ve Kıbrıs şarkılarından oluşan parçalardan müzik dinletisi sundu.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday
Belçika Yeşiller Partisi’nden 18 Yaşında Down Sendromlu Aday
Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...
Girne’de Yarın Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Ele Alınacak...
Şahali: ‘‘Tarımda Kullanılacak Suyun 3 Yıldan Önce Güzelyurt Bölgesine verilebilmesi İçin Çalışıyoruz”
Şahali: ‘‘Tarımda Kullanılacak Suyun 3 Yıldan Önce Güzelyurt Bölgesine verilebilmesi İçin Çalışıyoruz”
Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak
Bağımsızlık Yolu, Bazı Bölgelerde Yerel Seçimlere Yönelik Çalışmalarda Bulunacak
Karaman’dan Bellapais Ve Ozanköy İçin Bisiklet Ve Yürüyüş Yolu Projeleri
Karaman’dan Bellapais Ve Ozanköy İçin Bisiklet Ve Yürüyüş Yolu Projeleri
Seçim Haberleri… Ctp Gazimağusa Başkan Adayı Adalıer: “magem’i Gençlere Yeniden Armağan Edeceğiz”
Seçim Haberleri… Ctp Gazimağusa Başkan Adayı Adalıer: “magem’i Gençlere Yeniden Armağan Edeceğiz”
Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili:
Seçim Haberleri…iskele Bağımsız Başkan Adayı Civisili: "iskele’yi Ülkenin Nazar Boncuğu Yapacağız”
“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"
“IGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne Harmancı da İmza Attı"
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi, DUO Tandem’in Albüm Tanıtım Konserini İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Eşi, DUO Tandem’in Albüm Tanıtım Konserini İzledi
Dikkat! 26 Mayıs Tarihli Bültende Yer Alan 44 Numaralı Habere Kaynağından Düzeltme!!!
Dikkat! 26 Mayıs Tarihli Bültende Yer Alan 44 Numaralı Habere Kaynağından Düzeltme!!!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim