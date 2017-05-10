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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:27

Gazimağusa’da Hendek Projesi’nde Sona Yaklaşıldı

Gazimağusa Belediyesi, Hendek Düzenleme Projesi’nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Gazimağusa'da Hendek Projesi'nde Sona Yaklaşıldı
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Lefkoşa, 10 Mayıs 17 (.): Gazimağusa Belediyesi, Hendek Düzenleme Projesi’nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, projenin ağustos ayında tamamlanacağı ifade edildi.

2 bin 700 metre uzunluğunda doğal zemin yürüyüş yoluna sahip olacak Hendek, sur duvarlarının ve yürüyüş güzergahının aydınlatılmasıyla gece saatlerinde de rahatlıkla yürüyüş için kullanılabilecek.

Proje kapsamında 6 farklı noktada oturma ve dinlenme yerleri yapılarak halkın ve turistlerin kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Hendek girişinde yer alacak turizm bilgilendirme ofisi ile turistlere Gazimağusa ve Hendek hakkında detaylı bilgi verilecek. Bisiklet sürmek isteyenler, bisiklet kiralama imkânına da sahip olacak.

Projeyi yerinde inceleyen Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Hendek Düzenleme Projesi’nin Gazimağusa için çok önemli bir proje olduğunu, projenin takvimlendirildiği gibi ilerlediğini ifade etti.

Arter, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, oturma yerleri ve doğal peyzaj düzenlemesi ile Hendek’in şehre ve turizme kazandırılacağını, böylesi bir tarihi değer ortaya çıkarmalarının turizm açısından büyük kazanım olacağını belirtti.

(YIL/ GÜL) FOTOĞRAFLI

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