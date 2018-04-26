Gazimağusa’da Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Umut Tenekeleri Projesi kapsamında, Gazimağusa’da “Kıbrıs’ta Katı Atıklar ve Geri Dönüşüm Farkındalığı” eğitimi verildi.

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, geçen cumartesi Gazimağusa MASDER salonunda gerçekleşen etkinliğe, sivil toplum örgütleri yanı sıra çevreye duyarlı vatandaşlar da katıldı.

Etkinlikte, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Tel sunum yaptı.

Etkinliğin daha sonra Girne, Lefkoşa ve İskele’de de tekrarlanacağı kaydedildi.

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